Ostalb | Donnerstag, 15. November 2018 Donnerstag, 15. November 2018

Neues Mühlrad in der Mögglinger Ortsmitte

Fotos: Manfred Laduch

Diese Mühle, das haben Versuche am Donnerstag bewiesen, würde auf jeden Fall klappern. Aber aufgrund der vielen extrem trockenen Monate rauscht der Bach aktuell nicht. Trotzdem war die Freude über den neuen Blickfang in der Mögglinger Ortsmitte sehr groß.

Das war ein absolutes Traumprojekt für den gerade erst mitJahren in den Ruhestand getretenen Seniorchef einer Holzbaufirma. Allerdings gab es niemanden, den Karl Hieber fragen konnte, wie man eine Mühle – genau heißt es hier: unterschlächtiges Wasserrad – baut. Wenigstens haben die, die das einmal konnten, ihr Wissen in Büchern niedergelegt. Und auch im Internet habe er interessante Tipps gefunden, erzählt der Konstrukteur. Wie er die neue Mögglinger Mühle konstruiert hat und wie sie am Donnerstag montiert wurde, wird in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung erzählt.

