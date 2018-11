Ostalb | Sonntag, 18. November 2018 Sonntag, 18. November 2018

Neue Bahnwelt ab Juni 2019 in Aalen

Ab Juni 2019 werden im Schienenpersonennahverkehr in der Region die neuen Züge von Go-​Ahead die Szenerie prägen. Der erste „Flirt“ (Typenbezeichnung) hatte dieser Tage im Aalener Bahnhof bereits Premiere Foto: hs

Eine völlig neue Bahnwelt wird sich mit dem Sommer-​Fahrplanwechsel zum 9 . Juni 2019 am Aalener Hauptbahnhof und in der ganzen Region auftun: Insgesamt fünf Bahnbetreiber werden dann den Eisenbahnknoten Aalen ansteuern, teilweise mit mehr Zügen und dichterem Fahrplantakt und überwiegend mit neuen Fahrzeugen.

Möglich macht diese wohl größte Umstellung in der jüngeren Geschichte der Eisenbahnstadt Aalen die Neuausschreibung des Regionalverkehrs auf den hier zusammenlaufenden Strecken Remsbahn, Brenzbahn und Obere Jagstbahn. Die Deutsche Bahn, die bislang den kompletten Zugverkehr über Aalen betreibt, hat dabei mit ihrer baden-​württembergischen Regio-​Tochter in den allermeisten Fällen den Kürzeren gezogen. Den Zuschlag haben andere, privatwirtschaftliche Eisenbahnunternehmen erhalten, die bislang auf der Ostalb noch nicht tätig sind. In der Montagausgabe der RZ wird zu lesen sein, welche Bahnunternehmen in Aalen präsent sein werden, welche Züge auf der Ostalb im Einsatz sein werden, in welchem Takt diese fahren und wo es künftig überall Fahrkarten zu kaufen gibt.

