Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 20. November 2018

Integrationspreis für Verein „Begegnung der Kulturen“

Dass Kultur mehr als vieles andere die Kraft hat, Menschen unterschiedlicher Herkunft einander näherzubringen, das zeigte sich im Kleinen auch bei der Verleihung des zweiten Integrationspreises des Ostalbkreises. Preisträger in diesem Jahr ist der Gmünder Verein „Begegnung der Kulturen“ mit dem Kulturtreff „Paletti“.

Pfarrer Bernhard Richter, der gemeinsam mit Oberstudiendirektor Hans-​Josef Miller und Dr. Rolf Siedler die Laudatio hielt, zitierte das afrikanische Sprichwort „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern“ und war sich in einem ganz sicher: „Wenn Paletti und Träumer und die vielen anderen Institutionen der Welt das Gesicht geben, dann muss es uns nicht bange sein.“ Bei der Band „Die Träumer“ handelt es sich um junge Musiker verschiedener Länder, deren Name auf dem Traum von einer besseren Welt basiert. Musikalisch stimmten sie bei der Verleihungsfeier am Montag auf den Abend ein. Weshalb sich die Jury entschieden hat, den. Preis an den Verein „Begegnung der Kulturen“ zu verleihen und wie dessen Arbeit gewürdigt wurde, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

