Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 25. November 2018 Sonntag, 25. November 2018

50 Jahre Kirche St. Michael in der Weststadt

Etwas erinnert die St.-Michael-Kirche an eine alte Burg, wie sie hoch oben am Berg zum Schirenhof thront. Fest und unumstößlich wirkt das Gotteshaus mit seinen Gemeinderäumen und dem freistehenden Glockenturm.

Am Wochenende feierte die Gemeinde das-​jährige Jubiläum der Weihe ihrer nach wie vor modernen Kirche. „Jahre – da kommt noch nicht der Bischof“, scherzte Dekan Robert Kloker in seiner Begrüßung. Aber ein besonderes Jubiläum ist es in jedem Fall. Schließlich fanden sich unter den Gläubigen, die die Kirche bis an den letzten Platz anfüllten, auch noch Zeitzeugen, die schon der Weihe beigewohnt hatten. Über die Jahre sind sie der Kirche treu geblieben und haben die Gemeinde mit Leben erfüllt. „Lebendige Steine“, hieß es in der Lesung aus der Apostelgeschichte, sollen die Gemeindeglieder sein. Ein Stichwort, das Domkapitular Heinz

