Ostalb | Montag, 05. November 2018 Montag, 05. November 2018

Provisorische Verschwenkung der B 29 zwischen Böbingen und Mögglingen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Der Bau der Mögglinger Südumgehung befindet sich fast schon im Endspurt. Schließlich soll die neue Trasse der B 29 fertig sein, wenn im Rahmen der Remstalgartenschau 2019 die Besucher kommen. Aufgrund der Bauarbeiten sind immer wieder provisorische Verkehrsführungen nötig – ab heute zum Beispiel am Böbinger Ortsende.

5

Am östlichen Ende von Böbingen, wo zwischen Bahnlinie und Bundesstraße ein Gewerbegebiet angesiedelt ist, wird neben der Fahrbahn fleißig an einer Brücke gebaut. Bevor der Verkehr auf der neuen Umgehungsstraße fließen kann, muss diese Überquerung der Rems fertig sein. Ein Blick auf die Baustelle zeigt, dass in diesem Bereich noch reichlich Arbeit auf die Leute vom Bau wartet. Wer mehr darüber wissen möchte: In der Rems-​Zeitung vom. November steht es!

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 30 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!