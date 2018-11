Ostalb | Mittwoch, 07. November 2018 Mittwoch, 07. November 2018

Der Neubau mit zehn Sozialwohnungen in Böbingen ist fertig

Der soziale Wohnungsbau ist ein Thema, das immer wieder in politischen Diskussionen aufkommt. Denn Familien mit sehr geringem Einkommen, Studenten , Arbeitslose usw. tun sich auf dem freien Markt immens schwer, eine bezahlbare Unterkunft zu finden. Die Gemeinde Böbingen hat deshalb einen Neubau im Gemeindehausweg erstellt.





Weil das alte Gebäude mit sechs Sozialwohnungen in Böbingen nicht mehr bewohnbar war und eine Sanierung aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht sinnvoll war, wurde das Haus abgebrochen und am gleichen Ort ein Neubau mit zehn Wohnungen erstellt. Die ersten Mieter haben bereits ihre Verträge unterschrieben und ziehen in diesen Tage ein. In diesem Zusammenhang spielt auch die gesetzliche Unterbringungspflicht für Kommunen eine Rolle. Was es damit auf sich hat, wird in der Rems-​Zeitung vom 8 . November erläutert.



