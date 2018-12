Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 18. Dezember 2018 Dienstag, 18. Dezember 2018

Impuls im Advent — Zeit für Besinnung

Die Vorweihnachtszeit, eigentlich als besinnliche Zeit, Zeit der Besinnung vorgesehen, artet für die meisten Menschen längst in eine Zeit hausgemachter Hektik aus. Um dennoch einige Minuten inne zu halten gibt es jeden Tag den „Impuls im Advent“ in der St.-Franziskus-Kirche.

Bis vor zwei Jahren traf sich die Hausgemeinschaft im Franziskaner dreimal in der Adventszeit für eine Viertelstunde zu diesem Impuls. Aber vor zwei Jahren wurde die Idee umgesetzt, diese Zeit des Innehaltens für alle, die es möchten, täglich anzubieten. Darum gibt es seitvom. Dezember bis Heiligabend – immer von Montag bis Freitag – die Möglichkeit, in der St. Franziskus-​Kirche fürMinuten einen christlichen Impuls zu gestalten oder daran teilzunehmen – im kleinen Rahmen im Altarraum der Kirche. Über die Inhalte einzelner Adventsimpulse können Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung nachlesen. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag werden vonUhr bisUhr die letzten Impulse im Advent in diesem Jahr angeboten.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

