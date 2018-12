Rems-Murr | Freitag, 28. Dezember 2018 Freitag, 28. Dezember 2018

Schwäbische Waldbahn dampft zu Heilige Drei Könige

Galerie (1 Bild)

Foto: Fader

Am 6 . Januar 2019 , dem Drei-​Königs-​Tag erwacht die Schwäbische Waldbahn kurz aus ihrem Winterschlaf, um die ersten gespannten Waldbahn-​Gäste im neuen Jahr auf der Strecke von Schorndorf über Rudersberg nach Welzheim zu begrüßen. Gestartet wird um 10 . 30 Uhr und 14 Uhr in Schorndorf auf Gleis 5 . Rückfahrt um 12 Uhr bzw. 16 . 30 Uhr ab Welzheim.

7

2019

Lassen Sie sich auf einer der schönsten und steilsten Bahnstrecken des Schwabenlandes in die Winterlandschaft – bei viel Glück, auch mit Schnee – entlang der Stadt Schorndorf, den Streuobstwiesen im Wieslauftal und dem Schwäbischen Wald rund um Welzheim entführen. In die Hauptsaison startet die Schwäbische Waldbahn dann am. Aprilzum „Welzheimer Frühling“ mit einer Dieselfahrt und pünktlich zu Ostern finden die nächsten Dampfzugfahrten statt. Dann heißt es wieder mit Volldampf voraus an allen Sonn– und Feiertagen zwischen Ostern und Oktober und zu verschiedenen Sonderfahrten an Samstagen und im Advent. Weitere Informationen, Fahrkartenbuchung mit Sitzplatzreservierung sowie Informationen zu Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke unter www​.schwae​bis​che​-wald​bahn​.de Buchung von Führungen, Bestellung von touristischem Informationsmaterial unter www​.welzheim​.de und www​.schwae​bis​cher​-wald​.com

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 44 Sekunden.