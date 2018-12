Ostalb | Freitag, 28. Dezember 2018 Freitag, 28. Dezember 2018

Tiere an Silvester nicht alleine zuhause lassen

Insbesondere Hundebesitzer blicken der Silvesternacht mit großer Skepsis entgegen. Denn eines steht fest: Es wird sehr laut. Der Schreck sitzt bei einigen Haustieren gar so tief, dass diese tagelang ihre Wohnung nicht verlassen wollen.

Amanda Hausmann vom Verwaltungsrat des Tierheims Dreherhof rät dazu, alle Haustiere – so gut es geht – zu schützen. Hierzu gehört es auch, den abendlichen Spaziergang mit dem Vierbeiner ein wenig vorzuverlegen. Auch sollte laut Hausmann darauf geachtet werden, an Silvester Freigängertiere wie Katzen zuhause zu lassen. „Alle Tiere sind schreckhaft, vor allem wenn es sehr plötzlich laut ist“, so Hausmann. Was Tierärzte dazu sagen und warum auch der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, um Rücksichtnahme bittet, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

