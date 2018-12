Ostalb | Montag, 03. Dezember 2018 Montag, 03. Dezember 2018

Gemeindeweg drei Stunden lang gesperrt

Im Zuge der Baumaßnahme B 29 Ortsumfahrung Mögglingen erfolgt derzeit die Erschließung des Wertstoffhofes Ellert und Hermannsfeld aus Richtung Mögglingen über einen Gemeindeweg nördlich der B 29 . Dies wurde erforderlich, da im Bereich der künftigen Ortsverbindungsstraße aus Gründen der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit ein Linksabbiegen von der Bundesstraße aus Fahrtrichtung Mögglingen nicht zugelassen werden kann.

Dies liegt insbesondere an den nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Aufstellflächen für den linksabbiegenden Verkehr in Fahrtrichtung Wertstoffhof Ellert und Hermannsfeld.Aufgrund der zwischen Christenhof und Hochwangbei Mögglingen durch die Nutzung als Umleitung inzwischen aufgetretenen größeren Schäden soll, vorbehaltlich entsprechender Witterung, dieser Wegabschnitt am Donnerstag,. Dezember, zwischenUhr undUhr saniert werden. Aufgrund der örtlichen Randbedingungen muss der Weg während dieser Zeit voll gesperrt werden. Aufgrund der erforderlichen Vollsperrung kann das Wertstoffzentrum und Hermannsfeld im vorgenannten Zeitraum nur aus Richtung Essingen angefahren werden. Am Abend wird die Vollsperrung wieder aufgehoben.

