Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 30. Dezember 2018 Sonntag, 30. Dezember 2018

Von wo aus das Feuerwerk am besten zu sehen ist

Galerie (3 Bilder)

Fotos: si

Am Montagabend ist es wieder soweit. Der Jahresabschluss wird in vielen Facetten von den Bürgern in der Raumschaft Gmünd gefeiert – und dies auf unterschiedlichste Weise. Zum Feuerwerk-​Gucken geht es dann oftmals hoch hinaus. Schließlich hat man von hier einen guten Überblick.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den Silvester-​Abend zu verbringen. Dies meisten von uns tun dies im Rahmen einer Party oder eines Festes – in kleinerem oder größeren Rahmen. Wie in jedem Jahr bieten Hotels und Lokale Silvester-​Partys an. In der Regel muss man sich vorher anmelden. Viele von uns scheuen aber auch den Auflauf größerer Menschenmassen und feiern lieber in kleinem Rahmen privat – bei Freunden, Bekannten oder Verwandten. Eines haben die meisten gemeinsam: Sie wollen das Silvesterfeuerwerk möglichst gut sehen. Wohin sie sich rund um Gmünd bevorzugt deshalb begeben, können Sie am Montag in der Rems-​Zeitung lesen.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

