Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 06. Dezember 2018 Donnerstag, 06. Dezember 2018

„Schal des Lebens“ für Franka Zanek

Foto: nb

Die Kälte kann der Leiterin der Gmünder Stabsstelle für Integration und Flüchtlinge nichts anhaben. Erst recht nicht seit Mittwoch. Da bekam Franka Zanek den „Schal des Lebens“ überreicht. Der ist nicht nur wunderschön, sondern gleichzeitig auch ein Zeichen der Solidarität. Und: Wer ein Woll-​Set erwirbt, spendet automatisch für syrische Kinder.

Alle, die solch einen Schal haben, sind am. Dezember – dem Tag der Menschenrechte – dazu aufgerufen, den Schal zu tragen. Was es mit der Aktion auf sich hat, seit wann Gmünd beteiligt ist und wer alles den Gmünder Schal des Lebens schon überreicht bekommen hat, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 26 Sekunden.

