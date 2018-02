Ostalb | Montag, 12. Februar 2018 Montag, 12. Februar 2018

Auszeichnung mit „Präventionsradar 2017 ″ für Rosenstein-​Gymnasium

Zum neuen Jahr erhielt das Rosenstein-​Gymnasium Heubach einmal mehr eine hohe Wertschätzung für seine gewissenhafte und beispiellose Präventionsarbeit und wurde mit dem „Präventionsradar 2017 “ ausgezeichnet.

Im Frühjahr hattenSchüler ausKlassen erstmals an der neuen Studie teilgenommen, die das Institut für Therapie und Gesundheitsforschung (IFT-​Nord) gemeinsam mit der DAK-​Gesundheit durchgeführt hat. Insgesamt nahmen knappMädchen und Jungen der fünften bis zehnten Klassen aus sechs Bundesländern teil. Sie alle haben den Forschern viele Fragen zu ihrem körperlichen und psychischen Wohlbefinden und ihrem gesundheitlichen Engagement beantwortet. Was die Verantwortlichen zur Auszeichung der Schülerinnen und Schüler sagt, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.