Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 14. Februar 2018 Mittwoch, 14. Februar 2018

Aschermittwoch in der Kirche

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc

„Am Aschermittwoch ist eben nicht alles vorbei, der christliche Humor gehört in die Fastenzeit“, mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Michael Holl in der katholischen Kirche St. Michael die Eucharistiefeier zum Beginn der Fastenzeit.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach

Zum Gottesdienst am Aschermittwoch gehört die Bezeichnung der Gläubigen mit Asche. Pfarrer Holl erklärte den Menschen, die den Eucharistie-​Gottesdienst besuchten, die Asche – Namesgeberin des Aschermittwochs – bezeichne sowohl Tod und Auferstehung, als auch Reinigung. Die Fastenzeit sei auch die Zeit der Reinigung, der Verwandlung, des Verzichtes. Mehr über die Eucharisteifeier lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.