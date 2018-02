Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 14. Februar 2018 Mittwoch, 14. Februar 2018

Schlüsselrückgabe beim Heringsessen

Galerie (1 Bild)

Foto: ML

Die AG Gmendr Fasnet konnte am Aschermittwoch beim traditionellen Heringsessen eine sehr gute Bilanz über die abgelaufene Saison ziehen. Allerdings wurde es bei dem Termin auch recht melancholisch. Galt es doch, das Prinzenpaar Daniela I. und Thomas I. nach drei Jahren ebenso zu verabschieden, wie Zeremonienmeister Daniel der Absolute, der das Amt immerhin neun Jahre lang innegehabt hatte.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier

Da waren die Narren schon froh, dass Daniel der Absolute in seiner Begrüßung erklärte, die Leitung der Prunksitzung auch künftig zu übernehmen. Mit Begeisterung denke er an den Umzug vom Dienstag, fuhr Daniel Maier fort. Er sehe allerdings auch eine kritische Entwicklung: „Manche Vereine machen die Fasnet immer mehr zur Party; das wollen wir eigentlich nicht, das ist nicht der Sinn.“ Das gesamte Fazit und der Ausblick auf die nächste Faschingssaison am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.