Datenschutz-​Grundverordnung: Wer nicht aufpasst, riskiert Bußgelder

Die DSGV ist kein neuer „Deutscher Sport– und Gesangsverein“, sondern die Abkürzung für die neue europäische Datenschutz-​Grundverordnung (DSGV). Was dahinter steckt, kann aber für Vereine – und erst recht für Firmen und Unternehmen – böse Folgen verbunden mit zum Teil horrenden Bußgeldern haben.

Auch Vereine und Verbände unterliegen den Datenschutzbestimmungen, die mit Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung am. Mainoch mehr Sorgfaltspflicht und vor allem Vorsicht im Umgang mit Daten fordern. Es ist nämlich zu erwarten und befürchten, dass sich mancher „Winkeladvokat“ damit ein ordentliches Zubrot verdienen will und vermutlich auch kann. In erster Linie Veröffentlichungen im Internet können zur Stolperfalle werden. Warum das so ist und weshalb man für Verstöße auch noch nach Jahren zur Rechenschaft gezogen werden kann, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

