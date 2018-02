Blaulicht | Montag, 26. Februar 2018 Montag, 26. Februar 2018

Aufbruchserie geklärt, Tatverdächtiger in Haft

Nach umfangreichen Ermittlungen des Polizeireviers Aalen konnte ein 40 -​jähriger Tatverdächtiger nun wegen mehreren Diebstählen festgenommen werden. Der Mann steht im Verdacht, im Zeitraum vom 18 . 08 . 2017 bis zum 07 . 02 . 2018 im Stadtgebiet Aalen mindestens fünf Pkw aufgebrochen zu haben.

Aus den Autos wurden Handtaschen, Geldbörsen, EC-​Karten und sonstige Wertgegenstände entwendet. Der Beschuldigte wurde am vergangenen Mittwoch festgenommen. Nach Prüfung der Gesamtsituation beantragte die Staatsanwaltschaft Ellwangen eine richterliche Vorführung des Festgenommenen. Das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd erließ tags darauf wegen Diebstähle in besonders schweren Fällen einen Haftbefehl. Der-​jährige Kroate wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei dauern an.“

