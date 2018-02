Ostalb | Mittwoch, 28. Februar 2018 Mittwoch, 28. Februar 2018

Der 1000 . Lebensretter kommt aus Waldstetten

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Lieber eine gebrochene Rippe, als tot. Das ist die Quintessenz der größten Veranstaltung, die bisher im Rahmen der 1000 -​Lebensretter-​Aktion der DRK-​Kreisverbandes stattfand. Unter den rund 360 Teilnehmern war auch der 1000 . Lebensretter.

360

26

40

Strahlend vor Stolz begrüßte Bürgermeister Michael Rembold zunächst die rundBürgerinnen und Bürger, die sich zur DRK-​Aktion in der Stuifenhalle angemeldet hatten. Zur Veranstaltung hatte die Gemeinde nur die Waldstetter Vereine geladen undwaren dem Aufruf gefolgt. Sie wurden vonHelfern vom DRK unterstützt. Martin Ehmann, Bereitschaftsleiter und Vorsitzender des DRK Waldstetten, freute sich, dass Kollegen aus Wißgoldingen, Bettringen, Maitis und Degenfeld seine Leute bei der Einweisung der Teilnehmer unterstützten. Wie die Teilnehmer die Aktion erlebten, und weshalb es so wichtig ist daran teilzunehmen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 32 Sekunden.

