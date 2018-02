Rems-Murr | Montag, 05. Februar 2018 Montag, 05. Februar 2018

Rettungsgasse missbraucht und auf Polizeiauto aufgefahren

Eine Rettungsgasse hat am Sonntagnachmittag ein unverschämter Autofahrer auf der B 14 zum schnelleren Vorwärtskommen genutzt und ist einem Streifenwagen mit Sondersignal gefolgt. Schließlich fuhr er auch noch auf das Einsatzfahrzeug aus Unachtsamkeit auf.

Die Beamten vom Verkehrsunfallaufnahmedienst befuhren am Sonntag gegenUhr mit Sondersignal die Bvon Waiblingen in Richtung Korb zu einem Verkehrsunfall. Nachdem sich infolge des Unfalls ein Stau gebildet hatte, hatten die Verkehrsteilnehmer vorbildlich eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge gebildet. Dies nutzte ein-​jähriger VW-​Lenker zu seinem Vorteil aus und fuhr mit Warnblinklicht durch die Rettungsgasse. Als sich der Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn näherte, machte er kurz Platz und fuhr anschließend dem Streifenwagen in der Rettungsgasse über eine Strecke von zirka zwei Kilometern hinterher. Die Streife unterbrach kurz vor der Unfallstelle ihre Fahrt, um den-​Jährigen zu stellen und hielt an. Hierbei fuhr der VW-​Lenker auf winterglatter Fahrbahn und aus Unachtsamkeit den Streifenwagen von hinten leicht auf.Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Als Rechtfertigung für sein Fehlverhalten brachte er vor, dass er selbst zu der Unfallstelle wollte, da dort eine Verwandte mit ihrem Kind am Unfall beteiligt war. Beide waren jedoch bereits vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Dem-​Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.