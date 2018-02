Ostalb | Dienstag, 06. Februar 2018 Dienstag, 06. Februar 2018

Mutlanger Ortsmitte soll Aufenthaltsqualität bieten

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Das Thema „Aufenthaltsqualität“ zog sich wie ein roter Faden durch die Sitzung des Mutlanger Gemeinderats: Man soll sichin der neuen Ortsmitte wohlfühlen. Beraten wurde nicht zuletzt über die Möblierung des Platzes und die passende Beleuchtung. Aber auch das Parken am Platz hat Bedeutung.

Wie ein Leuchtturm soll ein acht bis zehn Meter hoher Lichtmast am Abend den Eingang zum Platz markieren. Pollerleuchten sowie ins Pflaster bodengleich eingelassene Strahler sollen eine heimelige Atmosphäre schaffen. Hochwertig soll auch das Sitzmobilar ausfallen. Gedacht ist an einen Betonsockel, auf dem hölzerne Sitzflächen, zum Teil mit Lehne, montiert werden. Unter dem Pflanzendach einer Pergola werden verschiedene Spielgeräte installiert.Breiten Raum nahm die Beratung über ein Tempo-​Limit in der Hauptsstraße entlang der Schule und das Platzes in der Ortsmitte ein. Aufgrund einer relativ neuen Regelung sei es möglich, im Bereich von Schulen aus Sicherheitsgründen die Höchstgeschwindigkeit aufkm/​h zu limitieren, erfuhr der Gemeinderat von Amtsleiter Wolfgang Siedle. Details über Beleuchtung, Möblierung und Tempo-​Limit erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Februar.