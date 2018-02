Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 08. Februar 2018 Donnerstag, 08. Februar 2018

Gmünder Rathaussturm: Viele brave und auch teuflische Einhörner

Fotos: hs

Riesengedränge am Schmotzigen Donnerstag um 16 . 16 Uhr im Dreieck zwischen Eisbahn, Wohagebäude und Rathaus in Schwäbisch Gmünd. Die Narren nahmen Anlauf, um Bürgermeister Dr. Joachim Bläse & Co zu entmachten.

Doch das war gar nicht so einfach. Die Verteidiger waren drauf und dran, die teuflisch Daherkommenden mit Charme und Punk zu verzaubern. In der kunterbunten Konfrontation standen in diesem Jahr viele brave und noch mehr freche Einhörner gegenüber. Die charmanten Rathausverteidigerinnen wurden unterstützt von viel Steampunk: Ihre männlichen Kollegen mitsamt den Bürgermeistern Bläse und Mihm hatten sich eisenhart verkleidet. Dafür wiederum bekamen die teuflischen Einhörner auf der Gegenseite Hilfe von wilden Stieren. Wer wohl gewonnen hat? Das steht am Freitag ausuführlich in der Rems-​Zeitung.