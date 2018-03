Ostalb | Montag, 12. März 2018 Montag, 12. März 2018

Böbingen: Drohnenflug übers zukünftige Gartenschaugelände

Foto: hs

Das nachhaltig gestaltete Gartenschaugelände „Park am alten Bahndamm“ in Böbingen nimmt immer mehr Gestalt an. Bürger und Besucher freuen sich auf ein Juwel im Rahmen der Remstal-​Gartenschau 2019 .

Das Wegenetz ist bereits sichtbar, ebenso die naturnahe Ufergestaltung am Klotzbach. Auch sind bereits die ersten Bäume gepflanzt. Die Rems-​Zeitung berichtet am Dienstag. Außerdem haben wir einen Drohnenflug über das weitläufige Gelände unternommen. Der Film dazu kann hier in unserer beliebten Internet-​Rubrik „Video“ mit vielen weiteren Beiträgen über das aktuelle Geschehen in unserer Heimat aufgerufen werden.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 22 Sekunden.

