Gegen Armut als Fluchtursache in Afrika etwas unternehmen

Norbert Barthle ist in der neuen Bundesregierung Staatssekretär im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe. Sein Credo: Durch Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse in armen Ländern und durch Förderung der Bildung der Armut als Fluchtursache entgegen wirken.

Seinerzeit als Haushaltsexperte der CDU-​Fraktion in Berlin hatte sich der Gmünder Bundestagsabgeordnete schon mit dem Etat für Entwicklungshilfe befasst und war mehrfach in Afrika. Die Remz-​Zeitung fragte nach, welche Möglichkeiten er in seinem neuen Wirkungskreis hat und wie er lokale Entwicklungshilfe-​Projekte, zum Beispiel „Hilfe für Togo e.V.“ beurteilt. Zu lesen ist das Interview in der Rems-​Zeitung vom. März.

