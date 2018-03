Afrikanische Schweinepest

Ostalb | Mittwoch, 14. März 2018 Mittwoch, 14. März 2018

Foto: Dirk Mertens/pixelio.de

Die gute Nachricht: Menschen können sich nicht mit der Afrikanischen Schweinepest infizieren. Auch Hundebesitzer müssen einen möglichen Ausbruch der Krankheit nicht fürchten. Nur Schweine können daran erkranken. Das Problem jedoch: Die Ostalb ist Schweine-​Produktionsstandort und mithin gefährdet. Das Veterinäramt beim Landkreis bereitet sich deshalb auf einen denkbaren Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest vor.

Darüber hat Martina Bühlmeyer, Geschäftsbereichsleiterin Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung beim Landratsamt, den Kreistag am Dienstag informiert. Der Erreger sei sehr aggressiv, sagte sie. Die Zeit zwischen Ansteckung und Krankheitsausbruch betrage zwei bisTage. Nach fünf bis zehn Tagen verendeten die Schweine. Seitbreitet sich die anzeigenpflichtige Tierseuche von Russland über Osteuropa aus. Mehr in der Rems-​Zeitung am Mittwoch,. März.

