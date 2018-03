Ostalb | Mittwoch, 21. März 2018 Mittwoch, 21. März 2018

Remsbahn-​Zukunft: Bau des Bahnbetriebswerks von Go-​Ahead gestartet

Fotos: hs

Unübersehbar hat jetzt bei Essingen der Bau des Bahnbetriebswerks und der Baden-​Württemberg-​Zentrale des Verkehrsunternehemens Go-​Ahead begonnen.

120

Go-​Ahead wird ab Juni nächsten Jahres den Regionalverkehr auf der Remsbahn sowie auf weiteren Strecken im Großraum Stuttgart übernehmen. Der zukünftige Go-​Ahead Stützpunkt bei Essingen ist nicht nur hochmoderne Wartungswerkstatt für zunächstnagelneue Zuggarnituren. Bei Essingen entsteht zudem die komplette Leitzentrale für das gesamte Streckennetz im Großraum Stuttgart. Kernstück wird einMeter langes Gebäude sein, in das komplette Züge für Wartungs– und Reinigungsarbeiten einfahren können. Mehr dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 23 Sekunden.

