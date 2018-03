Blaulicht | Montag, 26. März 2018 Montag, 26. März 2018

Schmierfinken und Sachbeschädiger

Die Lorcher Polizei ermittelt derzeit in einer ganzen Reihe von Schmierereien im Stadtgebiet und auch darüber hinaus. Mit fettem schwarzen Eddingstift, vor allem aber durch Sprayfarbe wurde in den letzten Wochen ein Schaden angerichtet, der trotz vorsichtiger Schätzung sicher in den vierstelligen Bereich geht.

Durch Anzeigenerstattungen aus der Bevölkerung und durch gezielte Suche der Polizei wurden bislangbeschädigte Objekte bekannt, die zum größten Teil im Lorcher Bahnhofsbereich liegen. Aber auch verschiedene Unterführungen und auch die Sporthalle in Weitmars und die Mehrzweckhalle der Schäfersfeldschule wurden besudelt.Die Polizei ist sich sicher, dass an allen diesenTatorten dieselben Täter oder dieselbe Tätergruppe am Werk waren. Nach den bisherigen Recherchen der Polizei ist mit diesen Schmierereien teilweise schon im Februar begonnen worden, die letzten Taten stammen wohl vom vergangenen Wochenende. Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten zu tun haben können, sich zu melden.Wem sind in den genannten Tatortbereichen Personen verdächtig aufgefallen? Wer kennt jemand, der mit Spraydosen in der Öffentlichkeit unterwegs war oder womöglich Farbspuren an sich oder seiner Kleidung aufwies?Alle Hinweise werden unter Telefon/​bei der Polizei in Lorch entgegen genommen.

