Stadtbibliothek: Geschichtszeugnis und Leseparadies

Sie ist ein hochbedeutendes Geschichtszeugnis, eine Ruheoase inmitten des hektischen Alltages, vor allen Dingen aber ein Paradies für Leseratten: Die Gmünder Stadtbibliothek.

Es waren eine Vielzahl an Anforderungen, denen die einstige Stadtbücherei im Prediger in dener Jahren nach und nach nicht mehr gerecht werden konnte. Vor allem die Räumlichkeiten waren es, die bald nicht mehr ausreichten. Die Entscheidung des Gemeinderats, die Stadtbibliothek in das ehemalige Amtshaus des Spitals zu verlegen, führte dazu, dass schon bald die räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden konnten. Eine Meisterleistung hinsichtlich der historischen Gegebenheiten vor Ort und den Ansprüchen einer modernen Bibliothek. Was in den Morgenstunden, zwei Stunden vor Öffnung der Bibliothek, zu den ersten Aufgaben der Mitarbeiter gehört, wie viele Bücher pro Jahr neu bestellt werden und was mit den aussortierten Büchern passiert, das — und noch viel mehr — steht in unserer aktuellen Samstagsreportage.

