Eschensterben ist ein Problem

Foto: Reinhard Wagenblast

Das so genannte Eschensterben breitet sich auch im Ostalbkreis aus. Aktuell sind etliche Eschen im Stadtwald Heubach betroffen. Forstrevierleiter Henning Fath hat die Bäume am Pionierweg, der Zufahrt zum Wanderparkplatz Rosenstein, überprüft.

Die Kontrolle ergab deutliche Schäden im Kronenbereich der am Wegrand stehenden Eschen. Dürre Äste, die aus der Krone herabbrechen könnten, stellen für sich schon ein Problem dar. Das Problem ist allerdings noch deutlich größer. Warum das so ist und weshalb gerade auf die Verkehrssicherung der Wege am Rosenstein so großer Wert gelegt wird, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

