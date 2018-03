Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. März 2018 Freitag, 09. März 2018

Zeiselberg-​Anlieger wollen Bürgerinitiative gründen

Foto: nb

„Wir wollen diesen Biergarten, aber wir wollen auch gehört werden als Anwohner“ – ein Satz, der in Kürze Einblick gibt in die derzeitige Gefühlslage der Zeiselberg-​Anlieger. Dass die Stadt keinen Kontakt mehr zu ihnen aufnimmt, stößt auf Unverständnis. Und sorgt nun für die Gründung einer Bürgerinitiative.

Das erste Treffen findet am Dienstag,. März, statt. Hierbei soll über die Entwicklung der Pläne informiert werden und die Größe des Gebäudes verdeutlicht werden. „Soweit wir die Pläne einsehen konnten“, fügen Stanislaus Müller-​Härlin und Frank Eißmann hinzu. Die Stadt nämlich verweigere Pläne und genaue Zahlen. Was die Anwohner vermuten lässt, dass das Gebäude größer wird als gedacht und welche Folgen in diesem Zusammenhang befürchtet werden, das steht am Samstag in der Rems-​Zeitung.

