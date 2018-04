Ostalb | Samstag, 14. April 2018 Samstag, 14. April 2018

Bei der Kreisputzte tonnenweise Müll eingesammel

Fotos: Gerhard Nesper

Zahlreiche Vereine, Schulen, Organisationen und Einzelpersonen hatten sich am Samstag aufgemacht, dem Appell von Landrat Klaus Pavel als Schirmherr zu folgen und die Umwelt vom Unrat und Müll rücksichtsloser Zeitgenossen zu befreien.

Es war wieder einmal erstaunlich, welche Plätze sich manche Mitbürger ohne Respekt und Anstand vor Natur und Umwelt ausgesucht hatten, um ihren Müll unerlaubt loszuwerden. An steilen Hängen von Bach– und Flussufern, in Hecken und Büschen, am Rande von Feld– und Waldwegen oder an Parkplätzen einfach nur aus dem Auto geworfen, wurden Unmengen an Müll aufgefunden und eingesammelt. Meist mit ungläubigem Kopfschütteln wurden Hausmüll, Blumentöpfe und –kübel, Flaschen, Autoreifen, Bauschutt oder auch ausgediente Möbel und sonstiger Sperrmüll zusammengetragen. Ausführlicher Bericht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

