Schwäbisch Gmünd | Samstag, 14. April 2018 Samstag, 14. April 2018

Gewerbeschau in der Oststadt

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Organisiert vom Team des BIWAQ-​Projekts „Zukunft Oststadt“ fand am Samstag erstmalig im Bereich der östlichen Benzholz-​/​Buchstraße eine Gewerbeschau statt.

Nach der Eröffnung durch Oberbürgermeister Richard Arnold präsentierten die Unternehmen und Gewerbebetriebe aus den unterschiedlichsten Branchen ihre Produktangebote. Insbesondere das Thema „Mobilität“ stand im Mittelpunkt der Veranstaltung, weshalb nicht nur die Fa. Manfred Schmidt mit ihrer Kfz-​Technik, Motorrädern, Autos, Reifen und Felgen, sondern auch viele andere mit Mobilität befassten Betriebe in das Event eingebunden waren. So auch das Autohaus Baur aus Mutlangen als Car-​Sharing-​Partner im hiesigen Raum und Vertragshändler von Ford und Nissan. Wer sich alles noch an der Schau beteiligte und was geboten wurde steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

