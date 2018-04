Ostalb | Montag, 02. April 2018 Montag, 02. April 2018

Ostern im Schloss

Mit einer Vielfalt von Mode, Schmuck, Handwerklichem und köstlichen selbst hergestellten Spezialitäten war der Ostermarkt im Schloss Untergröningen am Osterwochenende ein Ausflugsziel für viele Familien.

Veranstalterin Vivian Maina hatte keine Mühen gescheut, ein auf die ganze Familie zugeschnittenes Ausstellerprogramm auf die Beine zu stellen. Viele Attraktionen präsentierten die rundAussteller in diesem Jahr im Untergröninger Schloss. Die zweitägige Veranstaltung „Ostern im Schloss“ zeichnete sich vor allem durch seine Aussteller aus. Neben einigen Stamm-​Ausstellern waren auch neue Anbieter vertreten, darunter sogar Gäste aus Österreich und dem Elsass.Was die Kunsthandwerker und Händler zu bieten hatten, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

