Maibaum umgesägt, Geld dazu gelegt?

In der Heidenbühlstraße in Kaisersbach (bei Welzheim) wurde von Sonntag auf Montag ein dort auf einem Grundstück aufgestellter Maibaum abgesägt. Der 36 Meter hohe Maibaum wurde offenbar fachkundig gefällt, ohne dass weiterer Sachschaden entstand.

Ein Zeuge gab an, gegenUhr zwei junge Männer mit einer Motorsäge gesehen zu haben, die in Richtung Welzheim davon gingen. Kurios an der Geschichte ist, dass unter dem gefällten Baum ein Briefumschlag aufgefunden wurde, in dem sich Bargeld befand. Eine Nachricht enthielt der Umschlag nicht. Offenbar wollten die tatverdächtigen Holzfäller die örtlichen Maibaumfreunde für ihren Sachschaden kompensieren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizei in Welzheim unter Telefonzu wenden.

