PH Schwäbisch Gmünd: Eröffnung der Pflege-​Studiengänge

Zwei Hochschulwelten kommen zusammen – die der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd und der Fachhochschule Esslingen. Und noch mehr, nämlich die Ostalbkliniken als akademische Lehrkrankenhäuser der Universität Ulm sowie die Fachschule für Gesundheitspflege in Mutlangen. Sie sind Kooperationspartner.

Die neuen Studiengänge Bachelor Pflegewissenschaft und Master Pflegepädagogik wurden jetzt an der PH feierlich eröffnet. Den Bachelor-​Studiengang gibt es seit dem Wintersemester, der Master-​Studiengang beginnt jetzt. Der Bedarf an Fachkräften im Pflegesektor ist bekanntermaßen vorhanden, er wird sich weiter vergrößern – wie auch die Menge der Pflegebedürftigen zunimmt. Für die PH seien die beiden Studiengänge „ein Meilenstein in ihrer fast-​jährigen Geschichte“, so Rektorin Claudia Vorst.

