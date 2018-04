Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. April 2018 Montag, 09. April 2018

Sektempfang bei der VHS zu Ehren von Odile Schniepp

Galerie (2 Bilder)

Fotos: esc

Wenn es um Grammatik geht, sei sie sehr streng – aber mit einem Augenzwinkern. So beschreiben Kursteilnehmerinnen Odile Schniepp. Sie habe französisches Temperament, französischen Charme und französische Eleganz, schwärmen sie.

80

Voll des Lobes und der lieben Worte war auch die Laudatio der Direktorin der Gmünder Volkshochschule, Ingrid Hofmann. Odile Schniepp sei ein super Vorbild, sei frisch und jugendlich. Nicht nur Hofmann war perplex, angesichts der Tatsache, dass Odile Schniepp vor wenigen Tagen ihren. Geburtstag feierte. Zum Sektempfang zu Ehren der VHS-​Dozentin waren vor allem viele ihrer Kursteilnehmer und Kursteilnehmerinnen gekommen. Was die Jubilarin selbst dazu sagte, erfahren Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 26 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!