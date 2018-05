Ostalb | Freitag, 11. Mai 2018 Freitag, 11. Mai 2018

DRK Waldstetten braucht neuen Mannschaftsbus

Ob beim Stuifenball, beim Waldstetter Herbst oder bei den Faschingsveranstaltungen vor Ort – das DRK Waldstetten ist dabei und hilft Verletzten und anderen hilfsbedürftigen Menschen. Jetzt braucht der Verein auch mal Hilfe, weil ein neuer Mannschaftsbus benötigt wird.

Der Waldstetter Ortsverein ist eigenständig und unterliegt lediglich dem DRK-​Kreisverband. Für die rundehrenamtlichen Mitglieder –davon aktiv – bedeutet das, dass sie auch finanziell weitestgehend auf sich alleine gestellt sind. Unter anderem werden Helme, Einsatzstiefel oder Übungsmaterial vom Verein und seinen Mitgliedern finanziert. Dasselbe gilt für das dringend benötigte Mannschaftsfahrzeug. Darum ist der DRK Ortsverein auf Spenden angewiesen und hat auch eine Spendenbitte auf der Plattform „Gut für die Ostalb“ eingestellt. Welche Aufgaben das DRK in Waldstetten erfüllt, und warum das neue Fahrzeug notwendig ist, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

