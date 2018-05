Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 16. Mai 2018 Mittwoch, 16. Mai 2018

Bau– und Umweltausschuss diskutiert über Parkkonzeption

In der Sitzung am 6 . Juni wird der Gmünder Gemeinderat über die Umsetzung eines Parkkonzeptes entscheiden, das auf Untersuchungen des Fraunhofer-​Instituts basiert. Dieses war im vergangenen Jahr damit beauftragt worden, gemeinsam mit der Stadtverwaltung und weiteren Akteuren eine Parkkonzeption zu erstellen. Vorberaten wurde die Vorlage am Mittwoch im Bau– und Umweltausschuss.

Vor der Diskussion erklärte Bürgermeister Dr. Joachim Bläse, dass es – sollte der Gemeinderat der Konzeption zustimmen – künftig keine Mischflächen (Parkplätze sowohl für Bewohner als auch für Kurzparker) mehr in der Kernstadt geben wird. Oberbürgermeister Richard Arnold betonte, dass es sich nicht um die Idee der Verwaltung, sondern um die Idee des Arbeitskreises Mobilität und Verkehr handelt. Was alles bleiben soll und was für Neuerungen auf die Bürger zukommen würden, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

