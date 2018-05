Schwäbisch Gmünd | Freitag, 18. Mai 2018 Freitag, 18. Mai 2018

Samstagsreportage: Die Lyrikaden — ein Sprechchor für den Frieden

„Frieden schaffen – ohne Waffen.“ Ein Satz, der auf der Mutlanger Heide für eine lange Zeit Programm war – und nach wie vor ist. Ein lebendiges Zeugnis des Engagements für Frieden ist die Mutlanger Friedenswerkstatt. Hier wurden die Lyrikaden 2010 gegründet.

Mit ihrer Idee, Sprache als Mittel einzusetzen, um Menschen zum Nachdenken zu bringen, stieß die Schauspielerin, Regisseurin, Theaterpädagogin, Sprachgestalterin und Inhaberin des Bella-​Theaters, Annabella Akçal, bei Lotte Rodi (Friedenswerkstatt) auf offene Ohren. In der Folge entstanden die Lyrikaden, ein Sprechchor, der sich unter der Leitung von Annabella Akçal auf der Basis des gesprochenen Worts dem Thema Frieden verschrieben hat. Was die Lyrikaden aktuell machen, und wo sie zu finden sind, lesen Sie in der Samtagsreportage in der Rems-​Zeitung.

