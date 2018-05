Schwäbisch Gmünd | Samstag, 19. Mai 2018 Samstag, 19. Mai 2018

Motorradschönheiten auf dem Johannisplatz

Galerie (5 Bilder)

Fotos: esc

Einmal im Jahr – das wissen nicht nur die Liebhaber – knattert es auf dem Johannisplatz mächtig. Wenn Winfried Staiber, Chef vom Bassano, einlädt, kommen ganz besondere Biker. Seit zwölf Jahren sind sie mit ihren historischen Motorrädern am Start – auch ohne Nord-​Süd-​Durchquerung.

Es waren in der Tat schon mehr Motorräder vor dem Bassano zu sehen als dieses Jahr. Aber, so Winfried Staiber, was zählt sei nicht Quantität, sondern Qualität. Und davon wiederum gab es viel. Es waren wahre Schätzchen, die an der Tür des Bassano vorbeifuhren. Wie das Treffen der Oldtimer am Pfingstsamstag war, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 26 Sekunden.

