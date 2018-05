Ostalb | Mittwoch, 02. Mai 2018 Mittwoch, 02. Mai 2018

Müllablagerungen in Böbingen haben drastisch zugenommen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: gv

Bürgermeister Jürgen Stempfle regt sich richtig auf: In seiner Gemeinde haben wilde Müllablagerungen drastisch zugenommen. Die Dauerbrenner sind der Bahnhof, die Schule am Römerkastell, der Dorfplatz, die Plätze vor dem Rathaus und am Wasserhäusle.

Die Gemeinde bleibe gegenüber Menschen tolerant, die im Freien feiern, betont das Böbinger Gemeindeoberhaupt. „Sie dürfen nach wie vor öffentliche Plätze dafür benutzen.“ Doch sie dürfen dabei nichts beschädigen und müssen die Plätze in einem ordentlichen, sauberen Zustand zurücklassen, erwartet Stempfle. Was er gegen die Müllsünder unternehmen will, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!