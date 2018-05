Rems-Murr | Sonntag, 20. Mai 2018 Sonntag, 20. Mai 2018

Mannholzer Fest mit Kuhfladen-​Roulette

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Mit Rock, Pop, Country, Blues und Folk starteten die 26 . Mannholzer Festtage am Freitag Abend in das Pfingstwochenende.

Ein Höhepunkt war ganz sicher das am Sonntag Nachmittag ausgetragene „Kuhfladen-​Roulette“. Einer Kuh bei der natürlichsten Sache der Welt zuzusehen, ist nicht besonders ästhetisch, aber mit einer großen Portion Humor gehört das einfache, aber doch extrem unterhaltsame und familienfreundliche Event nachJahren schon längst zur Tradition. Die beiden– und-​jährigen Kühe „Elke“ und „Flora“ von Rolf Hinderer aus Burgholz traten auf einerMeter großen Wiese an, die in gedachtequadratische Felder aufgeteilt war. Wer das Kuhfladen-​Roulette gewann und was sonst noch geboten war, steht in der Dienstagausgabe der Rems-​Zeitung

