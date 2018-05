Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Bauchtanzfest für Frauen

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Klaiber /​esc

Sie feiert ihren Geburtstag seit sieben Jahren immer mit vielen Frauen. „Ich hatte keine Lust mehr auf die gängige Feier, deshalb hab ich mir das Frauentanzfest einfallen lassen“, sagt Denise Fürstenau. Sie hat in Gmünd eine Schule für orientalischen Tanz.

Bisher hat das Frauentanzfest in Alfdorf stattgefunden, wo Denise Fürstenau seit vielen Jahren zwei Gruppen im, wie der Volksmund sagt, Bauchtanz unterrichtet. Für die einen – männlich oder weiblich – ist Bauchtanz eher anstößig, für die anderen – ebenfalls männlich oder weiblich – ist es ein Ohren– und Augenschmaus. Zum ersten Mal soll das Frauentanzfest nun am. Juni in Schwäbisch Gmünd stattfinden. Was da geboten wird, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

