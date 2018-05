Blaulicht | Donnerstag, 24. Mai 2018 Donnerstag, 24. Mai 2018

Gartenhäuser aufgebrochen

In einer Kleingartenanlage in Böbingen, die sich im Gewann Gehälde befindet, brach ein Dieb drei Gartenhäuser auf. Die Tatzeit liegt zwischen Montagnachmittag und Mittwochabend. Er entwendete verschiedene Maschinen und Werkzeuge in einem Zeitwert von über tausend Euro und verursachte zudem Sachschaden von einigen hundert Euro

Am Mittwochabend teilte gegenUhr der Bewohner eines Wohnhauses westlich der Schönhardter Straße der Polizei mit, dass er einen Einbrecher ertappt habe. Dieser flüchtete daraufhin, entwendet wurde nichts. Eine Fahndung nach dem Unbekannten, die mit mehreren Streifenbesatzungen betrieben wurde, führte nicht zum Erfolg. Wie bereits am Mittwoch berichtet, ertappte der Anwohner bereits am Montagabend unter Umständen denselben Einbrecher auf frischer Tat.Der Polizeiposten Heubach ermittelt und bittet unter Telefon/​weiterhin um Hinweise bezüglich verdächtiger Personen im dortigen Wohngebiet.

