Ostalb | Sonntag, 27. Mai 2018 Sonntag, 27. Mai 2018

Neu im Ostalbkreis: Höhenrettung durch die Malteser

Foto: lem

Die Höhenrettungsgruppe der Malteser im Ostalbkreis ist ein Spezialtrupp: Es geht darum, aus großen Höhen oder aus tiefen Gruben zu retten. Im Rahmen einer spektakulären Übung wurde nun auf der Baustelle der Hochschule Aalen ein Kranführer aus rund 40 Metern Höhe sicher nach unten gebracht.

Schwindelfreiheit ist Pflicht, wenn jemand bei den Höhenrettern mitmachen will. Denn deren Spezialgebiet ist da, wo es hoch hinauf geht: Seit Januar ist die Höhenrettungsgruppe der Malteser in Aalen einsatzklar. Sie retten Menschen aus Höhen überMetern – und obwohl diese Spezialtruppe noch jung ist, haben sie ihre Professionalität am Wochenende unter Beweis gestellt. Ein Bericht in der Montag-​Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt Einblicke in die Arbeitsweise der neuen Maltester-​Höhenrettung.

