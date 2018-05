Blaulicht | Montag, 28. Mai 2018 Montag, 28. Mai 2018

Ehefrau wegen Abendessen verprügelt

Galerie (1 Bild)

Foto: Rems-​Zeitung

Nachdem das Abendessen nicht wie erwartet pünktlich auf dem Tisch stand, hat am Sonntagabend ein 49 Jahre alter Mann in Aalen seine 39 Jahre alte Ehefrau krankenhausreif geschlagen.

Der Mann war gegenUhr nach Hause gekommen und hatte sich geärgert, nachdem das Essen noch nicht zubereitet auf dem Tisch stand. Daraufhin holte er eine Dachlatte und schlug auf seine in der Küche stehende Frau ein. Die-​Jährige flüchtete in ein anderes Zimmer, wohin der Mann folgte und sie mit Faustschlägen traktierte.Die im Gesicht und an anderen Körperstellen verletzte Frau konnte sich schließlich auf die Straße in Sicherheit bringen. Ein Autofahrer griff die-​Jährige auf und brachte sie zum örtlichen Polizeirevier. Die Beamten alarmierten einen Rettungswagen, der die Frau in die Klinik einlieferte. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Jugendamt und die Ortspolizeibehörde wurden ebenfalls eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an.

