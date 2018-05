Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 29. Mai 2018 Dienstag, 29. Mai 2018

Entlastung durch die Ortsumgehung ist in Bargau spürbar

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Ein halbes Jahr gibt es sie jetzt schon, die Bargauer Ortsumfahrung. Lange war sie Thema und immer noch – so stellte Ortsvorsteher Franz Rieg fest – werde sie vielfach kommentiert. Gespalten seien die Erfahrungen, aber: „Es ist ganz eindeutig ruhiger im Ort“.

29

Den subjektiven Eindruck, dass die Umgehung den Ort entlastet, konne Matthias Pflüger vom Ordnungsamt in der Sitzung des Bargauer Ortschaftsrats betätigen. Wie sich die konkreten Verkehrszahlen im Vergleich zu früher entwickelt haben und war das Thema „Hundekot“ in Bargau für Ärger sorgt, steht am. Mai in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 23 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!