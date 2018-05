Ostalb | Freitag, 04. Mai 2018 Freitag, 04. Mai 2018

Bäcker aus Heubach im SWR-​Fernsehen

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Der Heubacher Bäcker Günther Mühlhäuser ist wohl einer der größten Fans des VfB Stuttgart. Diese und die Tatsache, dass er der Erfinder des „VfB-​Brotes“ ist, war dem Südwestrundfunk Anlass genug, ihn in das beliebte Servicemagazin „Kaffee oder Tee“ einzuladen. Ausstrahlung ist am Dienstag, 8 . Mai.

Das tägliche Servicemagazin mit Expertentipps rund um Heim und Garten, Gesundheit, Küche und Haushalt hat am Dienstag,. Mai, einen Gast aus Heubach live im Studio in Baden-​Baden: Günther Mühlhäuser wird in seiner Eigenschaft als wohl größter VfB-​Fan aller Zeiten und Erfinder des „VfB-​Brotes“ Rede und Antwort stehen. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. Mai.

Veröffentlicht von Marcus Menzel.

Lesedauer: 26 Sekunden.

