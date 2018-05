Schwäbisch Gmünd | Montag, 07. Mai 2018 Montag, 07. Mai 2018

Stadtradeln: Radeln für ein gutes Klima

Radeln für ein gutes Klima – was in einigen Kommunen deutschlandweit bereits seit 2008 möglich ist, das wird in Gmünd seit 2016 praktiziert. Vom 31 . Mai bis zum 20 . Juni heißt es in der Stauferstadt bereits zum dritten Mal: Möglichst viele Radkilometer sammeln und bei der Kampagne Stadtradeln mitmachen.

WerTage lang für den Klimaschutz und die Radverkehrsförderung in die Pedale tritt – ob alleine oder im Team – der trägt nicht nur zu einer besseren Lebensqualität bei, sondern dem winken auch attraktive Preise. Wer alles teilnehmen darf , wie das Stadtradeln genau funktioniert und was es mit der Meldeplattform RADar! auf sich hat, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

