Ostalb | Freitag, 01. Juni 2018 Freitag, 01. Juni 2018

Pflanzenschutzmittel im Götzenbachstausee

Der Götzenbachstausee ist seit Pfingsten gesperrt, nicht nur für Schwimmer– dafür ist er sowieso nicht ausgewiesen — sondern auch für Angler. Der Grund für die Sperrung ist eine Chemikalie, die auf der Gemarkung Eschach in einen Zulauf zum See geriet. Einem Landwirt war ein Anhänger mit Pflanzenschutzmittel umgekippt und ist ausgelaufen.

Am Pfingstsonntag ein Anhänger mitLitern Pflanzenschutzmittel umgekippt und in den Zulauf geflossen. Zwar haben die Feuerwehren aus Eschach, Gschwend und Schwäbisch Gmünd einen Teil abgesaugt, dennoch ist nicht sicher, welche Auswirkungen die Pestizide im See haben. In Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt musste der See gesperrt werden. Welche Seen zum Baden freigegeben sind, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

