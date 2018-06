Ostalb | Donnerstag, 14. Juni 2018 Donnerstag, 14. Juni 2018

Neue Gruppenformen im Täferroter Kindergarten

Dass die Kindergartenplätze knapp werden ist ein Trend, der auch an der Gemeinde Täferrot nicht vorübergeht. Bereits in der Sitzung am 7 . März hatte sich der Gemeinderat mit den Planungen für das kommende Kindergartenjahr auseinandergesetzt. Am Mittwochabend nun wurden verschiedene Gruppenformen vorgestellt, die in Frage kommen.

Die Gruppenformen den tatsächlichen Bedürfnissen anzupassen war ein Beschluss, der in der März-​Sitzung gefällt wurde. Basierend auf den aktuellen Kinderzahlen und den Anmeldungen fiel nun die Entscheidung für künftig zwei Ganztagesgruppen mit verlängerten Öffnungszeiten. Warum eine andere Variante nicht wirklich in Betracht gezogen wurde, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

